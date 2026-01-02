«Оттава» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» победила «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Ник Дженсен, Ридли Грейг, Дэвид Перрон и Фабиан Зеттерлунд, у гостей забили Том Уилсон, Дилан Строум и Алексей Протас.

«Оттава» выиграла после трех поражений подряд. Она занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (43 очка после 39 игр). «Вашингтон» (47 очков после 41 матча) располагается на седьмом месте.

В следующем матче «Оттава» 4 января примет «Виннипег», «Вашингтон» в тот же день сыграет на своем льду с «Чикаго».

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