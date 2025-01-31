«Оттава» — «Вашингтон»: видеообзор матча

«Вашингтон» на выезде уступил «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол и сделал две результативные передачи.

«Вашингтон» (74 очка) после 51 матча продолжает лидировать в Восточной конференции НХЛ. «Оттава» (58) одержала третью победу подряд и идет шестой на «Востоке».