«Оттава» — «Вашингтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ
«Оттава» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 31 января
«Оттава» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на пятницу, 31 января. Матч пройдет на арене «Канейдиан Тайр-центра» в Оттаве (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.
«Оттава» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Отслеживать ключевые события и результат игры «Оттава» — «Вашингтон» можно в нашем матч-центре.
Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Оттава» провела 50 матчей и набрала 56 очков, у лидера Восточной конференции «Вашингтона» — 50 игр и 73 очка. В понедельник «Сенаторз» обыграли «Юту» (3:1), а «Кэпиталз» выиграли у «Калгари» (3:1).
Капитан столичной команды Александр Овечкин забил 22 гола в 34 матчах сезона. Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 875 шайб, он в 19 шагах от повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|50
|34
|16
|73
|2
|Каролина
|51
|31
|20
|66
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|52
|23
|29
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|52
|25
|27
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|3
|Миннесота
|51
|30
|21
|64
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|48
|26
|22
|58
|4
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|5
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
Результаты / календарь
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3.02
4.02
5.02
|31.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|- : -
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Миннесота
|- : -
|31.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|- : -
|31.01
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|- : -
|31.01
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|- : -
|31.01
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|31.01
|05:00
|
Калгари – Анахайм
|- : -
|31.01
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|- : -
|31.01
|06:00
|
Вегас – Коламбус
|- : -
|31.01
|06:30
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
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