«Оттава» встретится с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 16 на 17 января. Матч состоится на льду «Канейдиан Тайр-центра» в Оттаве (Канада). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Оттава» — «Вашингтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Сенаторз» набрали 47 очков в 43 играх и занимают девятое место в Восточной конференции. «Кэпиталз» располагаются на первой строчке на Востоке (у команды — 63 очков в 44 встречах).

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