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Сегодня, 05:53

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Оттаве», Овечкин набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Оттава» на своем льду выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол и сделал две голевые передачи. 39-летний россиянин набрал 37 (23+14) очков в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 1:0)

Голы: Грейг — 8 (бол., Перрон, Шабо), 24:08 — 1:0. Макмайкл — 18 (Дюбуа, Рой), 27:43 — 1:1. Норрис — 18 (мен., буллит), 37:37 — 2:1. Пинто — 10 (мен., Норрис, Сандерсон), 38:15 — 3:1. Строум — 14 (бол., Карлсон, Овечкин), 47:58 — 3:2. Сандерсон — 3 (бол., Жиру, Штюцле), 50:38 — 4:2. Овечкин — 23 (бол., Протас, Макмайкл), 53:01 — 4:3. Строум — 15 (Овечкин, Уилсон), 54:31 — 4:4. Шабо — 4 (Пинто, Норрис), 61:46 — 5:4.

Нереализованный буллит: Пинто (О), 52:14.

Вратари: Форсберг — Линдгрен.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 34 (11+14+7+2) — 35 (7+13+13+2).

Наши: Зуб (20.18/2/-1) — Овечкин (22.11/7/0).

31 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 18792 зрителя.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 51 34 17 74
2 Каролина 52 32 20 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 52 23 29 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 53 21 32 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 51 27 24 58
4 Бостон 53 25 28 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 53 36 17 75
2 Миннесота 52 31 21 66
3 Даллас 50 32 18 65
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Юта 50 21 29 50
6 Сент-Луис 51 23 28 50
7 Нэшвилл 49 18 31 43
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 48 26 22 58
4 Ванкувер 50 23 27 56
5 Калгари 49 24 25 55
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7 Сиэтл 52 22 30 47
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Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 3 : 0
31.01 03:00
Монреаль – Миннесота
 0 : 4
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Оттава – Вашингтон
 5 : 4 ОТ
31.01 03:00
Бостон – Виннипег
 2 : 6
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