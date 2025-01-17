Гол Овечкина в овертайме принес «Вашингтону» победу над «Оттавой»

«Вашингтон» на выезде переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 ОТ.

Единственный гол на 4-й минуте овертайме забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 874-я заброшенная шайба в карьере. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 20 голов.

«Вашингтон» с 65 очками в 45 матчах лидирует в Восточной конференции. «Оттава» идет на 9-й строчке — 48 очков в 44 играх.