Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву», команды забросили 12 шайб

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 7:5.

В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Ти Джей Оши, дубль на счету Александра Овечкина, еще по шайбе забросили Ник Дженсен и Джон Карлсон, защитник Дмитрий Орлов сделал результативную передачу, вратарь Илья Самсонов отразил 31 бросок. У «Сенаторз» хет-трик оформил Дрейк Батерсона, еще по голу забили Джош Норрис и Крис Тирни, защитник Артем Зуб сделал ассист.

«Вашингтон» набрал 10 очков в шести матчах, у «Оттавы» 4 очка в шести играх.