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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву», команды забросили 12 шайб

04:54
26 октября. &quot;Оттава&quot; — &quot;Вашингтон&quot; — 5:7. Фото Twitter
26 октября. &amp;quot;Оттава&amp;quot; — &amp;quot;Вашингтон&amp;quot; — 5:7. Фото Twitter
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 7:5.

В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Ти Джей Оши, дубль на счету Александра Овечкина, еще по шайбе забросили Ник Дженсен и Джон Карлсон, защитник Дмитрий Орлов сделал результативную передачу, вратарь Илья Самсонов отразил 31 бросок. У «Сенаторз» хет-трик оформил Дрейк Батерсона, еще по голу забили Джош Норрис и Крис Тирни, защитник Артем Зуб сделал ассист.

«Вашингтон» набрал 10 очков в шести матчах, у «Оттавы» 4 очка в шести играх.

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Сергей Разин все материалы автора
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