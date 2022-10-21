«Оттава» переиграла «Вашингтон». Орлов набрал одно очко, у Овечкина «-2»

Орлов набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» против «Оттавы»

«Оттава» выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Сенаторз» одержали вторую победу подряд.

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин сделал 2 броска по воротам и 3 силовых приема при коэффициенте полезности «-2» за 20 минут игрового времени. Нападающий Евгений Кузнецов пропустил игру из-за дисквалификации.

«Оттава» идет на 14-м месте в Восточной конференции, а «Вашингтон» — на 15-м.