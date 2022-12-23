«Вашингтон» в овертайме обыграл «Оттаву», у Овечкин два ассиста

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Оттаву» со счетом 3:2.

В составе «Кэпиталз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, еще по голу забили Сонни Милано и Маркус Йоханссон, Александр Овечкин сделал две результативные передачи, у Дмитрия Орлова ассист. У «Сенаторз» отличились Алекс Дебринкэт и Дрейк Батерсон.

После этого матча «Вашингтон» с 40 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Оттава» с 31 очком — на 14-й строчке.