«Оттава» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Оттаву» со счетом 4:3.

«Ванкувер» с 23 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Оттава» с 17 очками — на 15-й строчке «Востока».