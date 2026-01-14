«Оттава» переиграла «Ванкувер», Зуб забил гол

«Оттава» выиграла у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Игра прошла на льду «Канадиен Тайер Центра» в Оттаве.

Российский защитник хозяев Артем Зуб на 16-й минуте открыл счет. Теперь у 30-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 44 играх этого сезона.

Также у «Сенаторз» забил Джордан Спенс. Единственный гол «Кэнакс» на счету Элиаса Петтерссона.

«Оттава» набрала 47 очков в 45 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет последним в Западной конференции — 37 очков в 46 играх.