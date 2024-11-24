«Ванкувер» на выезде победил «Оттаву»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Оттаву» со счетом 4:3.

В составе «Кэнакс» дубль оформил Джейк Дебраск, еще по голу забили Тедди Блюгер и Кифер Шервуд. У хозяев шайбы забросили Брэйди Ткачак, Клод Жиру и Тим Штюцле.

«Ванкувер» с 23 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Оттава» с 17 очками — на 15-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Ванкувер» — 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Голы: Дебраск — 4 (бол., Гарлэнд, Гронек), 18:36 — 0:1. Ткачак — 10 (бол., Сандерсон, Батерсон), 23:41 — 1:1. Блюгерс — 4 (Сассон, Майерс), 29:23 — 1:2. Дебраск — 5 (Шервуд, Петтерссон), 33:01 — 1:3. Шервуд — 6 (Дебраск, Петтерссон), 48:41 — 1:4. Жиру — 6 (бол., Норрис), 56:29 — 2:4. Штюцле — 9 (Жиру, Батерсон), 59:16 — 3:4.

Вратари: Ульмарк (55:34 — 56:29, 57:23 — 59:16, 59:25) — Ланкинен.

Штраф: 33 — 30.

Броски: 29 (8+9+12) — 21 (7+10+4).Наши: Зуб (21.30/2/-1) — -.

24 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 18995 зрителей.