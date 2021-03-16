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«Ванкувер» в овертайме обыграл «Оттаву», Зуб набрал одно очко

05:24
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«Ванкувер» победил «Оттаву» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличились Джош Норрис и Колин Уайт. Российский защитник Артем Зуб набрал одно очко за результативную передачу. У гостей забивали Джейс Гаврилюк, Таннер Пирсон и Джей Ти Миллер, забросивший решающую шайбу в овертайме.

«Ванкувер» набрал 30 очков и занимает пятое место в Северном дивизионе. «Оттава» на последнем, седьмом месте — 22 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Отава» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

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