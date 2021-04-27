«Оттава» переиграла «Ванкувер»
04:26
«Оттава» обыграла" Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Победную шайбу забросил нападающий Дрейк Батерсон.
«Сенаторз» занимает последнее место в Северном дивизионе, а «Кэнакс» — 6-е.
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