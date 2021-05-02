«Оттава» в четвертый раз подряд не вышла в плей-офф НХЛ

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила в овертайме «Монреалю» со счетом 2:3.

После этой встречи «Сенаторз» с 43 очками расположились на шестом месте в Северном дивизионе и лишились шансов попасть в плей-офф. «Оттава» не участвует в розыгрыше Кубка Стэнли в четвертый раз подряд. В сезоне-2016/17 команда дошла до полуфинала, где уступила «Питтсбургу».

За свою историю «Оттава» попадала в плей-офф 16 раз, а в сезоне-2006/07 дошла до финала Кубка Стэнли.