«Оттава» в четвертый раз подряд не вышла в плей-офф НХЛ
07:10
«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила в овертайме «Монреалю» со счетом 2:3.
После этой встречи «Сенаторз» с 43 очками расположились на шестом месте в Северном дивизионе и лишились шансов попасть в плей-офф. «Оттава» не участвует в розыгрыше Кубка Стэнли в четвертый раз подряд. В сезоне-2016/17 команда дошла до полуфинала, где уступила «Питтсбургу».
За свою историю «Оттава» попадала в плей-офф 16 раз, а в сезоне-2006/07 дошла до финала Кубка Стэнли.
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