«Оттава» уступила «Бостону», Зайцев не набрал очков
28 ноября 2019, 06:15
«Оттава» проиграла «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). «Брюинз» одержали пятую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Бостон» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы: Шабо — 3 (Тирни), 40:41 — 1:0. Маршан — 18 (Бьорк, Керали), 45:15 — 1:1. Хара — 5 (Гонс, Нордстрем), 48:45 — 1:2.
Вратари: Нильссон (58:22) — Раск.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (9+15+10) — 21 (3+7+11).
Наши: Зайцев (20.58/1/0) — -.
28 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.
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