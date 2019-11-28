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«Оттава» уступила «Бостону», Зайцев не набрал очков

28 ноября 2019, 06:15

«Оттава» проиграла «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). «Брюинз» одержали пятую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Бостон» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Шабо — 3 (Тирни), 40:41 — 1:0. Маршан — 18 (Бьорк, Керали), 45:15 — 1:1. Хара — 5 (Гонс, Нордстрем), 48:45 — 1:2.

Вратари: Нильссон (58:22) — Раск.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (9+15+10) — 21 (3+7+11).

Наши: Зайцев (20.58/1/0) — -.

28 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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