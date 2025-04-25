«Оттава» — «Торонто»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Торонто» переиграла «Оттаву» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ.

У «Сенаторз» забили Клод Жиру, Брэди Ткачак и Симон Бенуа. Голы «Мэйпл Ливз» на счету Мэттью Найза и Остона Мэттьюса.

Счет в серии стал 3-0. Четвертый матч состоится в воскресенье, 27 апреля, и начнется в 02.00 по московскому времени.

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