«Оттава» — «Торонто»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Торонто» переиграл «Оттаву» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2.

У «Мэйпл Ливз» дубль оформил Вильям Нюландер, а также по одной шайбе забросили Остон Мэттьюс и Макс Пачиоретти. Голами у «Сенаторз» отметились Дэвид Перрон и Брэди Ткачак.

«Мэйл Ливз» выиграли серию — 4-2. Во втором раунде канадский клуб сыграет с «Флоридой».

