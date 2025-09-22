«Торонто» победил «Оттаву» в предсезонном матче НХЛ, Ахтямов отразил 16 бросков из 17

«Торонто» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:3.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Калле Ярнкрок, Ник Робертсон, Уильям Вильнев и Мэттью Барболини, вратарь Артур Ахтямов отразил 16 бросков из 17 и был заменен на 31-й минуте встречи при счете 4:1. У «Сенаторз» шайбы забросили Ридли Грейг, Артур Калиев и Олле Ликселл.

«Торонто» и «Оттава» проведут еще один очный матч 24 сентября.