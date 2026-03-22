«Оттава» переиграла «Торонто»

«Оттава» победила «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Тим Штюцле, Клод Жиру, Уоррен Фогеле и Майкл Амадио и Ридли Грейг. У гостей отличились Джон Таварес и Истон Коуэн.

«Торонто» проиграл третий матч подряд. Он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (71 очко после 71 игры). «Оттава» (81 очко после 69 встреч) располагается на 10-м месте.

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