«Торонто» в третий раз обыграл «Оттаву»
«Торонто» в овертайме выиграл у «Оттавы» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. Счет в серии стал 3-0.
В основное время у «Сенаторз» забили Клод Жиру и Брэди Ткачак, а у «Мэйпл Ливз» — Мэттью Найз и Остон Мэттьюс. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Симон Бенуа.
Четвертый матч в серии состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало игры — 02.00 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч
«Оттава» — «Торонто» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Жиру — 1 (бол., Сандерсон, Батерсон), 21:38 — 1:0. Найз — 2 (бол., В. Нюландер, Марнер), 28:31 — 1:1. Мэттьюс — 1 (Марнер, Райлли), 40:32 — 1:2. Ткачак — 2 (Жиру, Клевен), 51:22 — 2:2. Бенуа — 1 (Мэттьюс), 61:19 — 2:3.
Вратари: Улльмарк — Столарц.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 20 (8+10+2+0) — 20 (7+6+5+2).
Наши: Зуб (21.22/0/-2) — -.
25 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 19 073 зрителя.
Счет в серии: 0-3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
2 - 0
|2 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 0
|2 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|
Вегас - Миннесота
|1 - 2
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 0
|3 - 0
|
Даллас - Колорадо
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 1
|25.04
|01:30
|
Тампа-Бэй – Флорида
|0 : 2
|25.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|2 : 3 ОТ
|25.04
|04:00
|
Миннесота – Вегас
|5 : 2
|25.04
|04:30
|
Сент-Луис – Виннипег
|7 : 2