«Торонто» выбил «Оттаву» из Кубка Стэнли
«Торонто» обыграл «Оттаву» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. «Мэйл Ливз» выиграли серию — 4-2.
У «Торонто» дубль оформил Вильям Нюландер, а также по голу забили Остон Мэттьюс и Макс Пачиоретти. Голы «Сенаторз» на счету Дэвида Перрона и Брэди Ткачака.
Во втором раунде канадский клуб сыграет с «Флоридой».
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Оттава» — «Торонто» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы: Мэттьюс — 2 (бол., Марнер, В. Нюландер), 18:50 — 0:1. В. Нюландер — 2 (Пачиоретти), 20:43 — 0:2. Ткачак — 4 (Шабо, Жиру), 27:28 — 1:2. Перрон — 2 (Шабо), 52:40 — 2:2. Пачиоретти — 1 (Доми, Хольмберг), 54:21 — 2:3. В. Нюландер — 3 (п.в., Лотон), 59:41 — 2:4.
Вратари: Улльмарк (58:00 — 59:41) — Столарц.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 23 (3+8+12) — 23 (7+9+7).
Наши: Зуб (17.56/0/0) — -.
2 мая. Оттава. Canadian Tire Centre. 19007 зрителей.
Счет в серии: 2-4.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|5
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|6
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|7
|Вашингтон
|16
|8
|8
|17
|8
|Коламбус
|16
|8
|8
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|16
|10
|6
|22
|2
|Бостон
|18
|11
|7
|22
|3
|Оттава
|17
|8
|9
|20
|4
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|5
|Детройт
|16
|9
|7
|18
|6
|Флорида
|16
|8
|8
|17
|7
|Торонто
|17
|8
|9
|17
|8
|Баффало
|16
|5
|11
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|23
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|16
|11
|5
|23
|2
|Лос-Анджелес
|17
|8
|9
|20
|3
|Эдмонтон
|18
|8
|10
|20
|4
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|5
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|6
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
|14.11
|03:00
|Флорида – Вашингтон
|- : -
|14.11
|03:00
|Оттава – Бостон
|- : -
|14.11
|03:00
|Торонто – Лос-Анджелес
|- : -
|14.11
|03:00
|Монреаль – Даллас
|- : -
|14.11
|03:00
|Детройт – Анахайм
|- : -
|14.11
|03:30
|Коламбус – Эдмонтон
|- : -
|14.11
|05:00
|Калгари – Сан-Хосе
|- : -
|14.11
|05:00
|Колорадо – Баффало
|- : -
|14.11
|06:00
|Сиэтл – Виннипег
|- : -
|14.11
|06:00
|Вегас – Айлендерс
|- : -
|14.11
|22:00
|Нэшвилл – Питтсбург
|- : -