«Торонто» выбил «Оттаву» из Кубка Стэнли

«Торонто» обыграл «Оттаву» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. «Мэйл Ливз» выиграли серию — 4-2.

У «Торонто» дубль оформил Вильям Нюландер, а также по голу забили Остон Мэттьюс и Макс Пачиоретти. Голы «Сенаторз» на счету Дэвида Перрона и Брэди Ткачака.

Во втором раунде канадский клуб сыграет с «Флоридой».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Оттава» — «Торонто» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Мэттьюс — 2 (бол., Марнер, В. Нюландер), 18:50 — 0:1. В. Нюландер — 2 (Пачиоретти), 20:43 — 0:2. Ткачак — 4 (Шабо, Жиру), 27:28 — 1:2. Перрон — 2 (Шабо), 52:40 — 2:2. Пачиоретти — 1 (Доми, Хольмберг), 54:21 — 2:3. В. Нюландер — 3 (п.в., Лотон), 59:41 — 2:4.

Вратари: Улльмарк (58:00 — 59:41) — Столарц.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (3+8+12) — 23 (7+9+7).

Наши: Зуб (17.56/0/0) — -.

2 мая. Оттава. Canadian Tire Centre. 19007 зрителей.

Счет в серии: 2-4.