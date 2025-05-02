Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

2 мая, 04:35

«Торонто» выбил «Оттаву» из Кубка Стэнли

Евгений Козинов
Корреспондент
Голкипер «Торонто» Энтони Столарц (в центре).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Торонто» обыграл «Оттаву» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. «Мэйл Ливз» выиграли серию — 4-2.

У «Торонто» дубль оформил Вильям Нюландер, а также по голу забили Остон Мэттьюс и Макс Пачиоретти. Голы «Сенаторз» на счету Дэвида Перрона и Брэди Ткачака.

Во втором раунде канадский клуб сыграет с «Флоридой».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Оттава» — «Торонто» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Мэттьюс — 2 (бол., Марнер, В. Нюландер), 18:50 — 0:1. В. Нюландер — 2 (Пачиоретти), 20:43 — 0:2. Ткачак — 4 (Шабо, Жиру), 27:28 — 1:2. Перрон — 2 (Шабо), 52:40 — 2:2. Пачиоретти — 1 (Доми, Хольмберг), 54:21 — 2:3. В. Нюландер — 3 (п.в., Лотон), 59:41 — 2:4.

Вратари: Улльмарк (58:00 — 59:41) — Столарц.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (3+8+12) — 23 (7+9+7).

Наши: Зуб (17.56/0/0) — -.

2 мая. Оттава. Canadian Tire Centre. 19007 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Лифс
Читайте также
Власти Крыма заявили о начале информационной атаки со стороны Украины
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Трамп вновь появился на публике с тональным кремом на руке
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
БПЛА ВСУ повредили нефтебазу и прибрежные сооружения в Новороссийске
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Maks

    В прошлом сезоне их в первом раунде выбил Бостон 4-3, а до этого как раз Флорида в четвертьфинале 4-1.

    02.05.2025

  • Maks

    Скоро увидим, какое будет зрелище)

    02.05.2025

  • Muslim Galeev

    Листики хотят разрушитьславу главного лоховского клуба нхл второй раз подряд в четвертьфинал выходят. Ну посмотрим.

    02.05.2025

  • Archon

    С кошаками - даа..будет забавно)) Но там есть Бобёр,который "Тампу" и Василевского выгнал)) Так что..У "лиственно-медовых-кленовых" будут проблемы, и заодно проверим,как у них с памятью,когда их именно "Флорида" вышибала))))

    02.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Великолепный по самоотдаче матч. И Оттава билась до последнего, но уровень игроков Торонто заметно выше. Ну, а как сыграл Уильям на последней минуте говорит о мастерстве и жажде забить(первый бросок по пустым в падении, л?жа-слегка зацепил штангу, вторая попытка-красивый проход по левому флангу, его сбивают,он быстро встает, опять бежит, бросок-гол! Не факт, что Фло пройдет таких Листьев.Верхаге-Барков-Райнхарт против Найза- Мэттьюза-Марнера далее Родригез-Беннет-Ткачак против Пачиоретти(Макмана) -Тавареса-Нюландера, плюс тройка Антона Лунделла против тройки Макса Доми. Как вам? Будет зрелище!

    02.05.2025

  • Андрей Андрей

    оттаву ждет очередная распродажа. у них в уставе запрет на кубок,вместо этого распродажа.

    02.05.2025

  • ГлавПатриот

    Банда Беруби вперед! Интересная битва намечается в следующем раунде.

    02.05.2025

  • True Timati

    Оттава получила главное - урок. В следующем сезоне ждите их снова в плей-офф, но уже более сильную

    02.05.2025

  • nikola mozaev

    Торонто всё-таки дожал Оттаву, которая цеплялась за серию, как могла. Сегодня весомый вклад в победу канадского клуба внёс Вильям Нюландер, который много лет является одним из лидеров Торонто.

    02.05.2025

  • marz

    Идеальный финал

    02.05.2025

  • Алексей Х

    Все по делу. В решающие моменты матчей по ходу серии Торонто были хладнокровнее и сильнее. Добавляли тогда, когда это было нужно. Взяли 2 овера из трех, и сегодня сразу после 2-2 зажали сенс и забили. С Флоридой будет интересно))

    02.05.2025

    • «Колорадо» — «Даллас»: трансляция матча НХЛ онлайн

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: трансляция матча НХЛ онлайн
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 16 5 11 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Эдмонтон 18 8 10 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 03:00 Флорида – Вашингтон - : -
    14.11 03:00 Оттава – Бостон - : -
    14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес - : -
    14.11 03:00 Монреаль – Даллас - : -
    14.11 03:00 Детройт – Анахайм - : -
    14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон - : -
    14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе - : -
    14.11 05:00 Колорадо – Баффало - : -
    14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег - : -
    14.11 06:00 Вегас – Айлендерс - : -
    14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости