«Торонто» уступил «Оттаве» и потерпел второе поражение подряд

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Оттаве» со счетом 1:2.

В составе «Мэйпл Ливз» отличился Бобби Макканн, у «Сенаторз» шайбы забросили Тим Штюцле и Шейн Пинто.

После этого матча «Торонто» с 62 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Оттава» с 54 очками — на девятой строчке.