«Оттава» одолела «Торонто», Зайцев оформил ассистентский дубль

«Оттава» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Для «Сенаторз» эта игра была первой в этом сезоне.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев сделал 2 голевые передачи. Его одноклубники и соотечественники Артем Анисимов и Евгений Дадонов очков не набрали.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев записал на свой счет 1 (0+1) очко. Александр Барабанов провел на льду чуть более 4 минут.

«Оттава» лидирует в Северном дивизионе. «Торонто» занимает 4-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Торонто» — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Голы: Хаймэн — 1 (бол., Таварес, Нюландер), 9:59 — 0:1. Шабо — 1 (бол., Батерсон, Норрис), 19:16 — 1:1. Керфут — 1 (Холл, Михеев), 29:15 — 1:2. Ткачак — 1 (Зайцев, Норрис), 30:28 — 2:2. Уотсон — 1 (Коберн, Пол), 32:32 — 3:2. Тирни — 1 (Зайцев, Ткачак), 35:03 — 4:2. Степан — 1 (Ткачак, Батерсон), 46:15 — 5:2. Таварес — 2 (бол.), 47:07 — 5:3.

Вратари: Мюррей — Андерсен (57:44).

Штраф: 12 — 22.

Броски: 24 (6+9+9) — 23 (8+11+4).

Наши: Анисимов (10.17/1/-1), Дадонов (15.31/0/0), Зайцев (21.35/0/+3) — Барабанов (4.19/0/-1), Михеев (14.40/1/+1).

16 января. Оттава. Canadian Tire Centre.