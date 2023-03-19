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Сегодня, 05:12

«Торонто» в овертайме обыграл «Оттаву»

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Оттаву» со счетом 5:4.

Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов остался в запасе.

После этого матча «Торонто» с 93 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Оттава» с 71 очком — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Торонто» — 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Маккейб — 3 (Марнер, Таварес), 3:11 — 0:1. Готье — 8 (Пинто, Браннстрем), 14:28 — 1:1. Штюцле — 35 (мен., Хэмоник), 25:32 — 2:1. Марнер — 26 (бол., Райлли, Таварес), 26:09 — 2:2. Ярнкрок — 16 (Мэттьюс, Лильегрен), 29:16 — 2:3. Ярнкрок — 17 (Мэттьюс, Керфут), 49:39 — 2:4. Ткачак — 29 (Штюцле, Хэмоник), 50:42 — 3:4. Ткачак — 30 (бол., Жиру, Шабо), 59:49 — 4:4.

Победный буллит: Керфут.

Вратари: Сегорд (57:48 — 58:04, 58:15 — 59:49) — Мюррей.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 52 (19+18+12+3) — 29 (9+11+7+2).

Наши: Зуб (17.06/1/-1) — -.

19 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.

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2 Нью-Джерси 69 44 25 95
3 Рейнджерс 69 40 29 90
4 Питтсбург 69 34 35 78
5 Айлендерс 70 35 35 78
6 Вашингтон 70 33 37 73
7 Филадельфия 69 25 44 62
8 Коламбус 68 21 47 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 68 52 16 109
2 Торонто 69 42 27 93
3 Тампа-Бэй 70 42 28 90
4 Флорида 69 35 34 77
5 Баффало 68 33 35 72
6 Оттава 69 33 36 71
7 Детройт 68 30 38 69
8 Монреаль 70 27 43 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 69 37 32 87
2 Колорадо 68 40 28 86
3 Миннесота 69 39 30 86
4 Виннипег 70 39 31 81
5 Нэшвилл 67 34 33 76
6 Сент-Луис 68 30 38 65
7 Аризона 69 26 43 63
8 Чикаго 68 24 44 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 69 42 27 90
2 Лос-Анджелес 69 40 29 89
3 Эдмонтон 70 39 31 86
4 Сиэтл 69 38 31 83
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19.03 00:00
Флорида – Нью-Джерси
 4 : 2
19.03 00:00
Филадельфия – Каролина
 4 : 5 ОТ
19.03 02:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 5 : 3
19.03 02:00
Оттава – Торонто
 4 : 5 Б
19.03 03:00
Рейнджерс – Питтсбург
 6 : 0
19.03 05:00
Лос-Анджелес – Ванкувер
 - : -
19.03 05:00
Калгари – Даллас
 - : -
19.03 05:30
Сан-Хосе – Айлендерс
- : -
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Аризона – Чикаго
 - : -
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Леон Драйзайтль

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Бостон

 68 47
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 42 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 32 2.04
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