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Сегодня, 04:56

«Торонто» в овертайме обыграл «Оттаву»

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Оттаву» со счетом 5:4.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Марк Джиордано, дубль оформил Митч Марнер, еще по голу забили Кайл Клиффорд и Майкл Бантинг. У «Сенаторз» дубль на счету Тима Штютцле, по шайбе забросили Майкл Дель Зотто и Дилан Гамбрелл.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Торонто» — 4:5 ОТ (2:0, 1:3, 1:1, 0:1)

Голы: Штютцле — 19 (Ткачак, Дель Зотто), 14:14 — 1:0. Дель Зотто — 3 (Браун, Норрис), 15:25 — 2:0. Клиффорд — 1 (Холл, Джиордано), 22:57 — 2:1. Гэмбрелл — 3 (Уотсон, Браннстрем), 30:03 — 3:1. Бантинг — 23 (Джиордано), 31:21 — 3:2. Марнер — 32 (Броди), 38:33 — 3:3. Штютцле — 20, 46:10 — 4:3. Марнер — 33 (Бантинг, Мэттьюс), 50:06 — 4:4. Джиордано — 8 (Нюландер, Таварес), 63:26 — 4:5.

Вратари: Форсберг — Челльгрен.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (6+14+7+2) — 41 (15+11+13+2).

Наши: Зайцев (20.26/3/-2), Зуб (20.14/0/0) — Любушкин (18.07/1/-2), Михеев (16.14/3/-1).

17 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 18655 зрителей.

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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