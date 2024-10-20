«Оттава» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» одержала домашнюю победу над «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В составе победителей шайбы забросили Дрейк Батерсон (дубль), Джош Норрис, Брэйди Ткачук и Ноа Грегор. У «молний» отличились Никита Кучеров, Ник Пол, Джейк Гюнцель и Митчелл Чаффи.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров также отдал в этой встрече результативную передачу.