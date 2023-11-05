«Оттава» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» со счетом 6:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Тампа» с 13 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Оттава» с 8 очками — на 15-й строчке.

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