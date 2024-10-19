«Оттава» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ

«Оттава» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 19 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Канейдиан Тайр-центр» в Оттаве, стартовое вбрасывание — в 20.00 по московскому времени.

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Ключевые события игры «Оттава» — «Тампа-Бэй» отслеживайте в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Оттава» провела 4 матча и набрала 4 очка, уступив в последней игре «Нью-Джерси» (1:3). «Тампа» провела 3 матча и набрала 6 очков, в предыдущей встрече ее соперником был «Вегас» (4:3).