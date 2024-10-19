Гол и передача Кучерова не помогли «Тампе» уйти от поражения в матче с «Оттавой»
«Оттава» одержала домашнюю победу над «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
В составе победителей шайбы забросили Дрейк Батерсон (дубль), Джош Норрис, Брэйди Ткачук и Ноа Грегор. У «молний» отличились Никита Кучеров, Ник Пол, Джейк Гюнцель и Митчелл Чаффи.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров также отдал в этой встрече результативную передачу.
«Оттава» набрала шесть очков и расположилась на седьмом месте в таблице Восточной конференции. «Тампа» идет пятой, имея аналогичное количество баллов.
В следующем матче «Сенаторз» сыграет на выезде с «Ютой» 23 октября, а «Тампа» днем ранее встретится в гостях с «Торонто».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 5:4 (2:0, 2:3, 1:1)
Голы: Батерсон — 2 (бол., Жиру, Сандерсон), 1:50 — 1:0. Норрис — 3 (Жиру, Батерсон), 13:21 — 2:0. Кучеров — 7 (Макдона, Чернак), 21:59 — 2:1. Пол — 1 (Чирелли, Хагель), 30:39 — 2:2. Батерсон — 3, 33:20 — 3:2. Гюнцель — 1 (Пойнт, Кучеров), 38:13 — 3:3. Ткачак — 2 (бол., Сандерсон, Штюцле), 38:56 — 4:3. Грегор — 1 (мен., Пинто), 46:17 — 5:3. Чаффи — 1 (Пербикс, Чирелли), 48:11 — 5:4.
Вратари: Форсберг — Василевский (57:56).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 28 (8+13+7) — 29 (6+12+11).
Наши: — - Кучеров (19.44/6/0).
19 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.
|Столичный дивизион
|И
|В
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|1
|Нью-Джерси
|7
|5
|2
|10
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|7
|3
|Питтсбург
|6
|3
|3
|6
|4
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|5
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|6
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|7
|Айлендерс
|4
|1
|3
|4
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|Филадельфия
|4
|1
|3
|3
|Атлантический дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Флорида
|6
|3
|3
|7
|2
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|3
|Тампа-Бэй
|4
|3
|1
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|6
|Монреаль
|5
|2
|3
|4
|7
|Баффало
|6
|1
|5
|3
|8
|Детройт
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|4
|4
|0
|8
|2
|Даллас
|5
|4
|1
|8
|3
|Юта
|5
|3
|2
|7
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|5
|7
|Колорадо
|5
|1
|4
|2
|8
|Нэшвилл
|4
|0
|4
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|5
|3
|2
|6
|3
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|4
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|5
|Анахайм
|4
|2
|2
|5
|6
|Ванкувер
|4
|1
|3
|4
|7
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|2
|19.10
|02:00
|
Питтсбург – Каролина
|1 : 4
|19.10
|03:00
|
Виннипег – Сан-Хосе
|8 : 3
|19.10
|04:00
|
Колорадо – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|19.10
|20:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|5 : 4
|19.10
|21:00
|
Нэшвилл – Детройт
|- : -
|19.10
|23:00
|
Даллас – Эдмонтон
|- : -