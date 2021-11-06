«Тампа» победила в гостях «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев пропускал эту встречу из-за дисквалификации. Голкипер Андрей Василевский также не принимал участие в матче, ворота «Молний» защищал Брайан Эллиотт.

«Тампа-Бэй» набрала 14 очков в 11 играх и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» имеет на счету 7 очков после 11 матчей и идет на 15-й строчке.

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«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы: Хедман — 1 (бол., Стэмкос, Пойнт), 4:27 — 0:1. К. Браун — 2, 21:39 — 1:1. Рутта — 1 (Палат), 30:06 — 1:2. Ткачак — 3 (Батерсон, Норрис), 39:17 — 2:2. Стэмкос — 6 (Киллорн, Жозеф), 47:32 — 2:3. Палат — 4 (Чирелли, Макдона), 58:19 — 2:4. Чирелли — 3 (п.в., Палат, Пойнт), 59:26 — 2:5. Шоу — 1 (Мете, Келли), 59:44 — 3:5.

Вратари: Мюррей (58:58 — 59:26) — Эллиотт.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (13+5+9) — 33 (4+18+11).

Наши: Зайцев (20.45/0/+1), Зуб (16.16/0/0) — -.

6 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.