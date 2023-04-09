«Оттава» обыграла «Тампу», Соколов забил победный гол

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 7:4.

В составе «Сенаторз» защитник Артем Зуб отметился результативной передачей, а Егор Соколов забросил первую шайбу в лиге, которая стала победной в матче. У «Лайтнинг» форвард Никита Кучеров сделал две результативные передачи.

После этого матча «Оттава» с 83 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Тампа» с 96 очками — на шестой строчке.