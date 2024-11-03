«Оттава» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Оттава» дома победила «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

«Оттава» с 12 очками в 11 матчах идет на восьмом месте в таблице Восточной конференции. «Сиэтл» с 9 очками в 13 играх идет на последней, 16-й строчке «Запада».