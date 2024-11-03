«Оттава» переиграла «Сиэтл»

«Оттава» выиграла у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Кракен» потерпели второе поражение подряд.

Заброшенными шайбами отметились Адам Годетт, Брэйди Ткачак и Тим Штюцле.

«Сиэтл» занимает 11-е место в Западной конференции — 11 очков. «Оттава» с 12 очками располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.