«Оттава» переиграла «Сиэтл»
«Оттава» выиграла у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Кракен» потерпели второе поражение подряд.
Заброшенными шайбами отметились Адам Годетт, Брэйди Ткачак и Тим Штюцле.
«Сиэтл» занимает 11-е место в Западной конференции — 11 очков. «Оттава» с 12 очками располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|2
|Рейнджерс
|10
|7
|3
|15
|3
|Вашингтон
|9
|7
|2
|14
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|10
|5
|5
|11
|6
|Айлендерс
|11
|4
|7
|10
|7
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|8
|Питтсбург
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|14
|3
|Торонто
|11
|6
|5
|13
|4
|Бостон
|12
|5
|7
|11
|5
|Оттава
|10
|5
|5
|10
|6
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|7
|Баффало
|11
|4
|7
|9
|8
|Монреаль
|11
|4
|7
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|11
|10
|1
|20
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|10
|7
|Чикаго
|12
|4
|8
|9
|8
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|15
|3
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|4
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|11
|5
|6
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|8
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|3.11
|00:00
|
Вашингтон – Коламбус
|- : -
|3.11
|02:00
|
Сент-Луис – Торонто
|- : -
|3.11
|02:00
|
Питтсбург – Монреаль
|- : -
|3.11
|02:00
|
Детройт – Баффало
|- : -
|3.11
|02:00
|
Оттава – Сиэтл
|- : -
|3.11
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|- : -
|3.11
|05:00
|
Вегас – Юта
|- : -
|3.11
|05:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|3.11
|21:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|3.11
|23:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|- : -
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