«Оттава» выиграла у «Сиэтла». Тарасенко сделал голевую передачу

«Оттава» одержала победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Кракен» потерпели четвертое поражение подряд.

«Оттава» набрала 18 очков, но осталась на последнем месте в Восточной конференции — 18 очков. «Сиэтл» идет на 11-й строчке — 22 очка.