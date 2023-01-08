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Сегодня, 06:12

«Сиэтл» с крупным счетом обыграл «Оттаву»

Мария Гусева
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«Сиэтл» на выезде крупно обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4.

В составе победителей забитыми голами отметились Оливер Бьоркстранд, Джаред МакКанн, Джастин Шульц, Даниэль Спронг, Мэттью Бенирс, Винс Данн, Джордан Эберле и Андре Бураковски.

За «Сенаторз» шайбы забросили Брэйди Ткачук и Тим Штюцле, сделавший хет-трик.

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«Оттава» — «Сиэтл» — 4:8 (1:3, 2:2, 1:3)

Голы: Бьоркстранд — 6 (Шульц), 9:19 — 0:1. Ткачак — 14 (Штюцле, Шабо), 10:21 — 1:1. Маккэн — 19 (Шварц, Веннберг), 12:53 — 1:2. Шульц — 4 (Олексяк, Спронг), 15:13 — 1:3. Штюцле — 16 (бол.), 26:35 — 2:3. Штюцле — 17 (Шабо, Зуб), 28:34 — 3:3. Спронг — 12 (Борген), 28:56 — 3:4. Бенайерс — 14 (Эберле), 34:13 — 3:5. Данн — 6 (Бураковски, Ларссон), 41:19 — 3:6. Эберле — 9 (Бураковски, Бенайерс), 44:55 — 3:7. Штюцле — 18 (Батерсон), 45:20 — 4:7. Бураковски — 11 (Эберле, Данн), 49:59 — 4:8.

Вратари: Вратари: Форсберг (Тэлбот, 15:13) — Джонс.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 23 (11+5+7) — 24 (7+8+9).

Наши: Зуб (23.01/2/+1) — -.

8 января. Оттава. Canadian Tire Centre.

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13.01
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Баффало – Миннесота
 6 : 5 ОТ
8.01 03:00
Монреаль – Сент-Луис
 5 : 4
8.01 03:00
Оттава – Сиэтл
 4 : 8
8.01 03:00
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 4 : 1
8.01 06:00
Вегас – Лос-Анджелес
 1 : 5
8.01 06:00
Эдмонтон – Колорадо
 2 : 3 ОТ
8.01 06:30
Сан-Хосе – Бостон
 2 : 4
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Даллас – Флорида
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