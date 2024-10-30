«Оттава» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Оттава» дома разгромила «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.

«Оттава» с 10 очками в 9 матчах занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на десятой строчке «Запада» с 10 очками в 10 играх.