«Оттава» — «Сент-Луис»: видеообзор матча
«Оттава» дома разгромила «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.
«Оттава» с 10 очками в 9 матчах занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на десятой строчке «Запада» с 10 очками в 10 играх.
Положение команд
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|3
|Вашингтон
|8
|6
|2
|12
|4
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|5
|Коламбус
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|9
|3
|6
|8
|7
|Филадельфия
|10
|3
|7
|7
|8
|Питтсбург
|11
|3
|8
|7
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|6
|3
|12
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|6
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|10
|4
|6
|9
|8
|Бостон
|10
|4
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|9
|8
|1
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|10
|5
|5
|11
|6
|Анахайм
|9
|4
|5
|9
|7
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|8
|Сан-Хосе
|10
|1
|9
|4
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3.11
4.11
|30.10
|02:00
|
Оттава – Сент-Луис
|8 : 1
|30.10
|02:00
|
Айлендерс – Анахайм
|1 : 3
|30.10
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|3 : 5
|30.10
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|0 : 2
|30.10
|02:00
|
Монреаль – Сиэтл
|2 : 8
|30.10
|02:30
|
Вашингтон – Рейнджерс
|5 : 3
|30.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|4 : 2
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