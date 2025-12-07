«Сент-Луис» одержал победу над «Оттавой»

«Сент-Луис» победил «Оттаву» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Единственный гол за «Оттаву» забил Фабиан Зеттерлунд, у «Сент-Луиса» дважды отличился Джейк Нейберс.

«Оттава» в последних пяти матчах потерпела четыре поражения. Команда в 28 матчах набрала 30 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» (27 очков после 29 игр) идет на 13-м месте в Западной конференции.