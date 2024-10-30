«Оттава» разгромила «Сент-Луис», у Штюцле 2+2

«Оттава» дома разгромила «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.

Форвард хозяев Тим Штюцле отметился дублем и сделал две результативные передачи. Также у «Сенаторз» две шайбы забили Брэйди Ткачак и Адам Годетт, по одному голу у Ноа Грегора и Джоша Норриса.

Единственная шайба гостей на счету Дилана Холлоуэя.

«Оттава» поднялась на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 10 очками в 9 матчах. «Сент-Луис» идет на десятой строчке «Запада» с 10 очками в 10 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Сент-Луис» — 8:1 (3:0, 3:0, 2:1)

Голы: Норрис — 4 (Жиру, Батерсон), 1:04 — 1:0. Грегор — 2 (Амадио, Остапчук), 4:44 — 2:0. Штюцле — 4, 15:04 — 3:0. Ткачак — 5 (бол., Батерсон, Штюцле), 28:55 — 4:0. Ткачак — 6 (бол., Сандерсон, Штюцле), 31:08 — 5:0. Годетт — 3 (Казинс), 31:50 — 6:0. Штюцле — 5 (Шабо, Жиру), 47:31 — 7:0. Холлоуэй — 4 (бол., Тексье, Броберг), 49:04 — 7:1. Годетт — 4, 55:27 — 8:1.

Вратари: Ульмарк — Хофер (Биннингтон, 31:08).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 35 (16+10+9) — 27 (8+6+13).

Наши: — - Бучневич (16.51/0/-2), Торопченко (12.32/3/-1).

30 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.