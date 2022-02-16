Дубль Тарасенко и ассистентский хет-трик Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Оттавой»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 5:2.

В составе «Блюз» 3 (2+1) очка набрал Владимир Тарасенко, ассистентский хет-трик у Павла Бучневича, у Клима Костина ассист. Защитник «Сенаторз» Артем Зуб завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Сент-Луис» с 61 очком занимает третье место в Западной конференции, «Оттава» с 38 очками — на предпоследней строчке на Востоке.