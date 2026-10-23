«Оттава» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» на своем льду проиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Тим Штюцле и Джордан Спенс, у гостей забили Нолан Аллан, Тайлер Тоффоли, Коллин Граф, Джейкоб Труба, Зак Остапчук и Ивар Стенберг.

Российский вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 41 бросок в створ из 43. Он был признан первой звездой встречи.

«Оттава» (14 очков после 11 игр) располагается на 5-м месте в таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» (13 очков после 11 встреч) идет на 7-м месте в Западной конференции, у команды вторая победа подряд.

В следующем матче «Оттава» 25 октября примет «Рейнджерс», «Сан-Хосе» в тот же день сыграет в гостях с «Бостоном».

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 октября, 02:00. Canadian Tire Centre (Оттава) Оттава Сан-Хосе

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