«Оттава» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» дома обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

За «Сенаторз» забили Клод Жиру, Тома Шабо, Брэйди Ткачак, Дрейк Батерсон и Владимир Тарасенко. У «Шаркс» голы на счету Энтони Даклер, Марк Власич, Кевин Лабанк и Филип Задина.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.