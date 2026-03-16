«Оттава» переиграла «Сан-Хосе», у Зуба и Мухамадуллина по две передачи

«Оттава» победила «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У хозяев заброшенные шайбы на счету Дрейк Батерсон (дубль), Уоррен Фогеле, Фабиан Зеттерлунд, Тайлер Клевен, Дилан Козенс и Брэди Ткачак. Российский защитник Артем Зуб сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у 30-летнего хоккеиста 25 (4+21) очков в 64 матчах.

У гостей забили Марио Ферраро, Тайлер Тоффоли, Коллин Граф и Майк Миса. Российский защитник Шакир Мухамадуллин выполнил два голевых паса. В сезоне-2025/26 у 24-летнего игрока 10 (4+6) очков в 35 матчах.

«Оттава» (77 очков после 66 игр) располагается на 10-м месте в таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» (70 очков после 65 встреч) идет на восьмом месте в Западной конференции.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max