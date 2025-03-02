«Сан-Хосе» уступил «Оттаве», у Костина результативная передача

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Оттаве» со счетом 3:5.

В составе «Шаркс» отличились Тайлер Тоффоли, Тимоти Лильегрен и Уильям Смит, Клим Костин отметился результативной передачей. У «Сенаторз» шайбы забросили Шейн Пинто, Брэйди Ткачак, Тим Штюцле, Дэвид Перрон и Майкл Амадио.

После этого матча «Сан-Хосе» с 39 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Оттава» прервала серию из пяти поражений и с 64 очками — на девятой строчке «Востока».

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Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Сан-Хосе» — 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)

Голы: Пинто — 12 (мен., Грейг), 11:05 — 1:0. Тоффоли — 22 (бол., Смит, Селебрини), 25:17 — 1:1. Лильегрен — 5 (бол., Веннберг, Костин), 29:47 — 1:2. Ткачак — 22 (бол., Штюцле, Сандерсон), 41:26 — 2:2. Штюцле — 19 (Грейг), 43:00 — 3:2. Перрон — 2 (Шабо, Батерсон), 48:31 — 4:2. Смит — 10 (бол., Эклунд, Селебрини), 58:33 — 4:3. Амадио — 6 (п.в., Зуб), 59:00 — 5:3.

Вратари: Улльмарк — Ванечек (56:39 - 58:33, 58:46 - 59:00).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 32 (8+16+8) — 37 (12+10+15).

Наши: Зуб (22.59/0/+2) — Костин (9.00/0/0), Мухамадуллин (19.33/1/0).

2 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.