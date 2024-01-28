«Оттава» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

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«Рейнджерс» на выезде разгромили «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи, став второй звездой встречи.

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