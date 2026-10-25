«Оттава» выиграла у «Рейнджерс» в матче НХЛ с 11 голами, Дорофеев забросил шайбу

«Оттава» победила «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон (хет-трик), Тим Штюцле, Дилан Козенс, Джейк Сандерсон и Майкл Амадио.

У гостей забили Уилл Куилль, Джей Ти Миллер, Алексис Лафренье и российский нападающий Павел Дорофеев. В сезоне-2026/27 25-летний Дорофеев в 13 матчах набрал 7 (3+4) очков.

«Рейнджерс» проиграли во втором матче подряд. Команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 15 очками после 13 игр. «Оттава» (16 очков после 12 встреч) идет на третьем месте в этой же конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

25 октября, 02:00. Canadian Tire Centre (Оттава) Оттава Рейнджерс

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