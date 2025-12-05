«Рейнджерс» обыграли «Оттаву», Гавриков и Панарин отметились голами

«Рейнджерс» выиграли у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла на льду «Канадиен Тайер Центра» в Оттаве.

Российскй нападающий гостей Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Теперь у 34-летнего россиянина 900 (311+589) очков в 781 матчах за карьеру.

Другой российский форвард гостей Владислав Гавриков отметился одной заброшенной шайбой. У него в этом сезоне 13 (6+7) очков в 29 играх. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

Также у «Рейнджерс» забили Уильям Борген и Мика Зибанежад. Голы «Сенаторз» на счету Дрейка Батерсона и Дилана Козенса.

«Рейнджерс» набрали 32 очка в 29 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 13-й строчке — 30 очка в 27 играх.