Гол Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Оттавой»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Оттаву» со счетом 2:1.

В составе команды из Нью-Йорка отличились Райан Строум и Артемий Панарин, на счету которого также результативная передача, вратарь Игорь Шестеркин отразил 29 бросков. У «Сенаторз» шайбу забросил Тим Штюцле с передачи Никиты Зайцева.

После этого матча «Рейнджерс» с 69 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Оттава» с 41 очком — на 12-й строчке.