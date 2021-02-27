«Оттава» разорвала контракт с Хлапиком

Нападающий «Оттавы» Филип Хлапик расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт «сенаторов» 27 февраля.

«Мы долго общались с Филипом и приняли решение прекратить сотрудничество. Мы ценим его старания в общие успехи команды и благодарим за годы выступления. Удачи в дальнейшем», — заявил генменеджер «Оттавы» Пьер Дорион.

В 57 матчах в НХЛ в составе «Сенаторс» Хлапик провел 57 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков.