«Оттава» проиграла «Вегасу», несмотря на гол Наместникова
06:30
«Вегас» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ? (4:2). Российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников отметился голом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Вегас» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Голы: Штястны — 13 (Стоун, Шмидт), 0:34 — 0:1. Стоун — 17 (Пачоретти, Штястны), 38:55 — 0:2. Стивенсон — 9 (мен.), 45:50 — 0:3. Наместников — 9 (Тирни, К. Браун), 46:50 — 1:3. Ривз — 6 (Каррье), 49:23 — 1:4. К. Браун — 9 (бол., Уайт, Шабо), 52:30 — 2:4.
Вратари: Андерсон (57:39) — Флери.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 35 (10+9+16) — 43 (17+19+7).
Наши: Анисимов (14.02/0/-1), Зайцев (16.58/1/0), Наместников (13.57/5/0) — -.
17 января. Оттава. Canadian Tire Centre.
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